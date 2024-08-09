«Очень важный вопрос»: какую тему Путин поднял на заседании Совбеза

Эфирная новость 9 0

Путин провел Совбез на тему борьбы с терроризмом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Среди участников были главы Минобороны, ФСБ и СВР.

Владимир Путин сегодня провел заседание Совбеза. На очном совещании в Ново-Огареве обсуждали тему противодействия терроризму. Среди участников — министр обороны Андрей Белоусов, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. Александр Васильевич, пожалуйста», — начал встречу Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 7 августа встретился с руководителями силовых ведомств, Генерального штаба и ФСБ, Минобороны РФ для обсуждения ситуации в Курской области.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

17:56
«Очень важный вопрос»: какую тему Путин поднял на заседании Совбеза
17:49
Банки предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области
17:35
Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* на 48 тысяч рублей
17:26
Воровской подход: калифорнийские ученые создали вирус, способный победить ВИЧ
17:14
«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного
17:02
Три населенных пункта и 19 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

Сейчас читают

Минобороны РФ сообщило о ликвидации почти тысячи боевиков ВСУ в Курской области
От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области
«Лиза плюс Илья»: фанаты оценили имя новорожденной дочери Авербуха и Арзамасовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака