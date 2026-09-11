«Хороший темп»: Путин заявил о росте товарооборота России и Малайзии почти на 13%

Российский лидер также назвал отношения двух стран подлинно дружественными.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин заявил о росте товарооборота России и Малайзии на 12,9%
Товарооборот между Россией и Малайзией по итогам прошлого года увеличился на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.
«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», — заявил глава государства.
Российский лидер также отметил высокий уровень отношений между двумя странами и назвал их подлинно дружественными.
«В следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И к этой дате мы подходим c хорошим позитивным опытом сотрудничества, серьезными заделами для его дальнейшего расширения», — заявил глава государства.
Путин обратил внимание на активные контакты между двумя государствами. Сотрудничество поддерживается не только на уровне правительств, но и по линии парламентов, Советов безопасности и различных ведомств.
Москва также придает большое значение взаимодействию с Куала-Лумпуром в области науки, технологий, образования и туризма.
«В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям», — отметил Путин.
Кроме того, в начале переговоров президент России передал через Анвара Ибрагима теплые пожелания верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму. Путин напомнил, что встречался с ним в Москве в мае на торжественном мероприятии, посвященном 81-й годовщине Победы над нацизмом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?