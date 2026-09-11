«Хороший темп»: Путин заявил о росте товарооборота России и Малайзии почти на 13%

Путин заявил о росте товарооборота России и Малайзии на 12,9%

Товарооборот между Россией и Малайзией по итогам прошлого года увеличился на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.

«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил высокий уровень отношений между двумя странами и назвал их подлинно дружественными.

«В следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И к этой дате мы подходим c хорошим позитивным опытом сотрудничества, серьезными заделами для его дальнейшего расширения», — заявил глава государства.

Путин обратил внимание на активные контакты между двумя государствами. Сотрудничество поддерживается не только на уровне правительств, но и по линии парламентов, Советов безопасности и различных ведомств.

Москва также придает большое значение взаимодействию с Куала-Лумпуром в области науки, технологий, образования и туризма.

«В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям», — отметил Путин.

Кроме того, в начале переговоров президент России передал через Анвара Ибрагима теплые пожелания верховному правителю Малайзии Султану Ибрагиму. Путин напомнил, что встречался с ним в Москве в мае на торжественном мероприятии, посвященном 81-й годовщине Победы над нацизмом.

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