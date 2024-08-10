Современный дизайн: банк Украины выпустил купюры с нацистскими лозунгами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

На Украине выпустила банкноты с нацистскими лозунгами

Современный дизайн: банк Украины выпустил купюры с нацистскими лозунгами

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Глава регулятора заявил, что эти банкноты — символ государства.

Национальный банк Украины начал выпуск банкнот с нацистскими лозунгами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

«Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава», — уточняется в сообщении украинского регулятора.

На новых купюрах красуется лозунг «Организации украинских националистов»*.

Глава регулятора Андрей Пышный отметил, что деньги — это не просто платежное средство, а символ государства.

«Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг», — цитирует пресс-служба банка слова Пышного.

Банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен начали вводить в оборот с 8 августа. Немного позже банк начнет печатать и купюры по 50 гривен, а со следующего года — 20, 100 и 200 гривен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как деньги Соединенных Штатов расслабили Украину и вскоре разрушат ее.

* — организация, признанная экстремисткой и запрещенная на территории России

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