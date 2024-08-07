Омские путешественники Федоров и Калагурова погибли в авиакатастрофе в Приморье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 581 0

Почти сутки спасатели искали пропавшее с радаров судно.

Омские путешественники Федоров и Калагурова погибли в авиакатастрофе в Приморье

Фото: Из открытых источников

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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Приморском крае. Известно, что судно прилетело с Сахалина, сообщили в региональной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

О пропаже судна стало известно накануне. Погибшие путешественники из Омска - Сергей Федоров и Алена Калагурова - летели из Иркутска на Камчатку. Их ждали на новой взлетно-посадочной площадке «Пушистый» на Сахалине. Затем они должны были приземлиться в «Новороссии» (Шкотовский район Приморского края — Прим.ред.). Но этого не произошло.

описаниеописание. Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура / dvtproc

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Чуть позже стало известно — судно разбилось. Его нашли в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха.

Близкие до последнего надеялись, что Федорова и Калагурову найдут живыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушное судно врезалось в находившийся на стоянке Пулково самолет SSJ 100.

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