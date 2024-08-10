Дом мечты: советы для тех, кто хочет комфортной жизни за городом

Свежий воздух и размеренность, отсутствие соседей и свобода от суеты мегаполиса: чтобы все это получить и не прогадать в мелочах, стоит воспользоваться опытом профессионалов.

Многие городские жители, особенно семейные, задумываются о переезде за город. И если вы в их числе, будьте готовы к большой работе, которая начнется задолго до возведения дома. Совладелица строительной компании Анастасия Русских дала несколько полезных советов тем, кто мечтает сбежать из шумного мегаполиса.

Выбор участка под строительство

Первая рекомендация связана с поиском места для дома. По мнению эксперта, предпочтение стоит отдавать ровным участкам прямоугольной или квадратной формы — без низин и возвышенностей. Любой холм сделает территорию дороже, придется либо засыпать ямы, либо вывозить излишки грунта перед выравниванием для строительных работ.

Обращайте внимание на имеющиеся линии электропередач и газопровод, которые могут ограничить возможности строителей и потребовать дополнительных согласований.

Сколько этажей будет в вашем доме?

Как отмечает Анастасия Русских, каким бы вы ни представляли дом мечты, при ограниченном бюджете лучше выбирать одноэтажную постройку. Цены не материалы растут, и сложные проекты, соответственно, обходятся все дороже. Двухэтажное жилище требует усиленной конструкции, добавляет расходов установка лестницы. Кроме того, теряется часть жилой площади.

«В последнее время клиенты больше выбирают дома от 100 до 160 квадратов. И если у вас есть выбор — построить одноэтажный дом или двухэтажный, я посоветую построить одноэтажный просторный дом», — говорит специалист.

Инфрастуктура и планировка: основные требования

Старайтесь выбирать участок, исходя из ваших предпочтений и особенностях жизни вашей семьи. Необходимы удобные подъездные пути к дому, близость школ, детских садов, спортивных клубов, магазинов, ресторанов и так далее.

Что касается обустройства, сейчас в тренде открытая планировка, в которой объединены зоны кухни и гостиной, нередко жильцы устанавливают большие панорамные окна и выход на террасу.

«Продумайте расположение комнат, прежде чем приступать к проектированию дома, проанализируйте повседневные нужды привычки вашей семьи… Многие клиенты делают кабинет отдельно в части дома, куда никто не попадает. Либо сейчас стало модным располагать мастер-спальню плюсом к кабинету», — поясняет Русских.

Хранение, вода и отопление

Планировка дома формируется, исходя из маршрутов каждого члена семьи. По тому же принципу предусматриваются места для хранения. Давно не модно ставить громоздкие шкафы в спальнях. Сейчас их заменили на отдельные гардеробные комнаты — персональные и общие.

Также в современных интерьерах дизайнеры выделяют место для постирочных, в которых устанавливаются стиральная и сушильная машины, организовывается пространство для глажки и хранения чистого белья.

Хозяйственные блоки могут располагаться как внутри дома, так и снаружи. Там удобно складывать спортивный инвентарь, оставлять снегоходы, сноуборды и прочее.

«Бойлерные и котельные мы всегда стараемся располагать в отдельной комнате. Постирочные и санузлы тоже должны располагаться отдельно и желательно ближе к выходу из дома, чтобы лишний шум не создавал дискомфорт», — отмечает эксперт.

Место в доме для каждого члена семьи

Идеально, когда количество спален и ванных комнат соответствует количеству членов семьи. Собственное пространство — это и есть комфорт, о котором грезят люди, живущие в квартирах. Жилые помещения, как правило, размещаются на освещенной стороне.

Естественный свет создает ощущение тепла, а еще помогает сэкономить на электричестве и отоплении. Кроме того, он всегда смотрится в интерьере лучше, чем искусственный.

И помните, что фактический бюджет всегда превышает начальную смету. Расходы увеличиваются на всех этапах, включая подготовку участка, покупку стройматериалов, оплату труда и прочее. Поэтому необходимо иметь небольшой финансовый запас на всякий (в том числе форс-мажорный) случай.

Следуя этим советам, а лучше — заручившись кураторством профессионала, вы сможете построить загородный дом, который будет комфортным, функциональным и соответствующим вашим ожиданиям.

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