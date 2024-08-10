«Люди ждут»: почему Elvira T поет только о грустном

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 502 0

Певица Elvira T: люди ждут от меня в основном только грустные песни

Фото, видео: Instagram* / elvira_t_music; 5-tv.ru

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Певица в начале своей карьеры не планировала создавать такое настроение в песнях.

Певица Эльвира Тугушева, выступающая под псевдонимом Elvira T, в самом начале своей карьеры не планировала писать исключительно грустные песни. По ее словам, это получилось случайно. Об этом она сообщила в беседе с 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо».

«Ну как-то так сложилось, что это мой жанр. Я специальной его не выбирала, когда начинала писать», — рассказала она.

Тугушева призналась, что тексты к своим песням она начала придумывать еще в подростковом возрасте, когда у нее был юношеский максимализм. И это сказалось на общей тематике всех ее работ.

«Когда я хотела быть певицей, я не думала в каком настроении я буду петь. Ну вот сейчас уже все равно я ассоциируюсь с грустными песнями», — ответила артистка.

Эльвира Тугушева сказала, что даже если она выпускает более веселые хиты, они не так пользуются популярностью у аудитории.

«Люди от меня все равно ждут грусти. Вот этой искренней, трогательной песни», — подытожила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Эльвира Тугушева не планирует в ближайшее время становиться матерью, но неодкратно обсуждала этот вопрос с родными и мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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