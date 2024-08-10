«Не в ближайшие месяцы»: почему певица Elvira T отказывается от материнства

Исполнительница вышла замуж в 2023 году, но пока не решилась на пополнение.

Певица Эльвира Тугушева, выступающая под псевдонимом Elvira T, откровенно поговорила с журналистами о материнстве.

Накануне состоялся мощный камбек музыкального фестиваля «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо», в котором артистка приняла участие. Представители прессы, а им известно, что звезда вышла замуж год назад, поинтересовались ее семейными планами. О ребенке Эльвира думает, но пока не готова к его появлению.

«Планирую. Ну, так сложно сказать, но не в ближайшие месяцы, по крайней мере. Я думаю, что в ближайшие годы. Было бы хорошо. В ближайшие годы хотелось бы, а там — посмотрим. Пока не знаем», — призналась она, явно смущенная вопросом.

Певица еще не покупает маленькие платьица и ползунки, но в семейном кругу уже обсуждает перспективы родительства. Как отметила Тугушева, разговоры о будущем ребенке с супругом случаются. И он, судя по всему, уже всерьез задумывается об отцовстве и даже рассчитывает наиболее подходящий момент для зачатия и знак зодиака.

«Муж мне недавно сказал: „Блин, наверно, классно было бы так запланировать, чтобы ты рожала летом“. Чтобы не было гололеда и всего такого, чтоб было удобно. Вот поэтому лучше летом. Ну что, Льва будем рожать тогда, я тоже Лев. Вот не знаю, два Льва в семье — нормально?» — посмеялась Elvira T.

Певица вышла замуж за коллегу-музыканта Александра Гречаника прошлым летом. Влюбленные расписались в Светлогорском ЗАГСе, обменялись самодельными кольцами, после чего устроили свадьбу на Родине жениха в Калининграде. Гречаник сделал предложение в октябре 2022 года во время ее концерта. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло трогательное бракосочетание пары.