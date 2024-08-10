«Отчаянно пытаются»: принц Гарри просит защиты у Карла III
Daily Mail: принц Гарри пытается наладить отношения с Карлом III
Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd
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В чем причина такого неожиданного поступка со стороны опального наследника?
Принц Гарри пытается наладить отношения с королевской семьей и опечален тем, что не может общаться с отцом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам источника, в Сети стали появляться статьи, в которых рассказывалось об отчаянии бывшего герцога Сассекского из-за того, что отец не отвечает на его звонки.
«Кажется совершенно очевидным, что они отчаянно пытаются начать улаживать раскол», — говорится в сообщении.
Как писали газеты, принц Гарри и Меган Маркл разругались с королем Великобритании Карлом III из-за денег. Он отказался содержать супругов, потому что у него не хватало на это средств. Не желая мириться со своим положением, принц Гарри приобрел дом в США и переехал с семьей в Америку.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Уильям запретил Меган Маркл надеть украшения своей матери, покойной принцессы Дианы, на свадьбе с принцем Гарри.
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