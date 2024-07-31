Принц Уильям не позволил Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы

Принц Уильям запретил Меган Маркл надеть украшения своей матери, покойной принцессы Дианы, на свадьбе с принцем Гарри. Об этом рассказал королевский инсайдер Роб Джобсон в своей книге о Кейт Миддлтон, сообщает The Independent.

Отмечается, что Уильям с самого начала был обеспокоен отношениями принца Гарри и Меган Маркл. Он был уверен, что они торопятся со свадьбой.

О помолвке пары стало известно в ноябре 2017 года.

«Уильям, все еще обеспокоенный этим браком, даже попросил у королевы Елизаветы II гарантий того, что будущей невесте его брата не достанется носить никаких украшений из коллекции Дианы. Хотя его жене, Кэтрин, это было разрешено», — рассказал королевский инсайдер.

Джобсон добавил, что Гарри счел это оскорблением. Из-за этого отношения между братьями быстро испортились.

А в 2020 году принц Гарри окончательно отдалился от королевской семьи. Тогда он и его супруга Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. Позже пара переехала в США, они обосновались в Санта-Барбаре.

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