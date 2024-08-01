Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Биограф Джобсон: Принц Гарри с женой поругался с Карлом III из-за денег

Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Проблемы начались еще в 2018 году, накануне их свадьбы.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разругались с королем Великобритании Карлом III из-за денег. Истинную причину конфликта в семье рассказал биограф Роберт Джобсон в книге «Кэтрин, принцесса Уэльская».

Финансовые вопросы стали камнем преткновения в семье еще накануне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. А значит еще в 2018 году. Тогда Карл III четко дал понять сыну, что он не будет содержать новую ячейку общества, так как у него элементарно на это не хватит средств. Ведь ему необходимо содержать себя, свою жену и семью старшего сына с тремя детьми.

«Гарри был в ярости, считая, что он и Меган имеют право получать щедрые подачки от папы в обмен на согласие служить короне», — написал Джобсон в книге.

Кроме того, тогда еще будущий король финансировал хозяйство младшего сына, поэтому не мог покрыть и «хотелки» Маркл. Все это удручало принца Гарри, а также злило его супругу, которая видела, что они живут на порядок хуже принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Поэтому, не захотев мириться с таким, по их мнению, плохим отношением семьи, они приобрели дом в США и переехали туда. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец Меган Маркл относится к ее методу воспитания детей.

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