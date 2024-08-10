«Глубоко потрясены»: Захарова об ударе Израиля по школе в секторе Газа

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Захарова: Москва глубоко потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа

«Глубоко потрясены»: Захарова об ударе Израиля по школе в секторе Газа

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

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При атаке погибли 100 мирных граждан.

Россия глубоко потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа и призывает страну воздержаться от атак по гражданским объектам. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что подобные атаки, которые несут за собой смерти мирных граждан, стали систематическими для израильской стороны. Она призвала правительство Биньямина Нетаньяху одуматься и перестать наносить удары по гражданским объектам.

Ранее боевой самолет израильской армии выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе. В этом здании беженцы собрались для утренней молитвы. По предварительный данным, в результате атаки погибли 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые страны Ближнего Востока договорились начать переговоры по прекращению огня в секторе Газа.

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