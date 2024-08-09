На Ближнем Востоке начали готовиться к переговорам о прекращении огня в Газе
Встреча должна состояться уже на следующей неделе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Страны Ближнего Востока договорились начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Они состоятся уже на следующей неделе. В них примет участие делегация от Израиля. Это подтвердили в офисе премьера Нетаньяху.
Инициаторами нового раунда переговоров выступили Египет, США и Катар. В Белом доме заявили, что рады тому, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но при этом фактически признались, что не верят в быстрый успех. По словам американских чиновников, прежде чем удастся прекратить огонь, предстоит еще много работы.
Сейчас операция Израиля с целью уничтожить крупнейшую в Палестине вооруженную группировку ХАМАС продолжается. Причем, военные все еще далеки от достижения своих целей. А в результате неизбирательных обстрелов израильской армии с прошлого октября погибли уже почти 50 тысяч человек, а больше двух миллионов стали вынужденными переселенцами.
- 7 авг
- Ощущают поддержку: кто помогает Израилю в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
- 5 авг
- Непредсказуемые последствия: как Израиль готовится к «удару возмездия» со стороны Ирана
- 5 авг
- «Собирали по частям»: при ударе Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли женщины и дети
- 4 авг
- В секторе Газа в результате атаки Израиля погиб замминистра экономики
- 2 авг
- СМИ представили другую версию гибели главы политбюро ХАМАС Хании
- 31 июл
- Аятолла Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в ответ на убийство Хании
- 31 июл
- Уничтожили в ходе штурма: посол Ирана в РФ сообщил о гибели детей и внуков Хании
- 31 июл
- «Напряженная ситуация»: в Кремле и МИД отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС
- 31 июл
- «Вероломное нападение»: что известно о гибели главы политбюро ХАМАС Хании
- 31 июл
- Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране
Читайте также
82%
0.61 94.13
0.29
Нашли ошибку?