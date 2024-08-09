На Ближнем Востоке начали готовиться к переговорам о прекращении огня в Газе

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Встреча должна состояться уже на следующей неделе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Страны Ближнего Востока договорились начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Они состоятся уже на следующей неделе. В них примет участие делегация от Израиля. Это подтвердили в офисе премьера Нетаньяху.

Инициаторами нового раунда переговоров выступили Египет, США и Катар. В Белом доме заявили, что рады тому, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но при этом фактически признались, что не верят в быстрый успех. По словам американских чиновников, прежде чем удастся прекратить огонь, предстоит еще много работы.

Сейчас операция Израиля с целью уничтожить крупнейшую в Палестине вооруженную группировку ХАМАС продолжается. Причем, военные все еще далеки от достижения своих целей. А в результате неизбирательных обстрелов израильской армии с прошлого октября погибли уже почти 50 тысяч человек, а больше двух миллионов стали вынужденными переселенцами.

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