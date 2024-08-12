«Новые горизонты»: ученые придумали, как сделать Марс более пригодным для жизни

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Ученые Чикагского университета: чтобы жить на Марсе, нужно повысить температуру

«Новые горизонты»: ученые придумали, как сделать Марс более пригодным для жизни

Фото: 5-tv.ru

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Новый способ, по мнению специалистов, в 5000 раз эффективнее придуманных ранее.

Американские исследователи из Чикагского университета представили в журнале Science Advances новую идею о том, как повысить температуру на Марсе.

Несмотря на то, что Марс считается потенциально пригодной для жизни планетой, ее низкая температура (до -60 градусов) препятствует развитию микробной жизни. Ученые предложили использовать металлические частицы, способные улавливать солнечное тепло и рассеивать его по поверхности планеты. Это позволит повысить температуру на Марсе примерно на 10 градусов.

Идея основана на естественном парниковом эффекте, но в отличие от других методов, которые требуют огромных затрат энергии, этот подход использует более эффективный механизм. По расчетам исследователей, для достижения нужного эффекта необходимо выбрасывать металлические частицы в атмосферу Марса со скоростью 30 литров в секунду в течение нескольких месяцев.

«Это исследование открывает новые горизонты для исследований и потенциально приближает нас на один шаг к давней мечте — созданию устойчивого человеческого присутствия на Марсе», — заключил Кейт.

Доцент геофизических наук Эдвин Кайт признает, что для этого потребуется огромное количество материала. Однако, по его словам, данный метод в 5000 раз эффективнее других ранее предложенных решений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Марсе обнаружены давние признаки жизни.

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