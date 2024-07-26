Сенсационная находка: на Марсе обнаружены давние признаки жизни

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Марсоход Perseverance нашел возможные признаки древней жизни на Марсе

Сенсационная находка: на Марсе обнаружены давние признаки жизни

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Ученые сделали это открытие после анализа горных пород.

Ровер-Марсоход Perseverance в ходе своей миссии обнаружил на Марсе характерные химические соединения, свидетельствующие о наличии живых организмов, обитавших там миллиарды лет назад. Об этом сообщает американское правительственное космическое агентство NASA на своем сайте.

Сенсационное открытие было сделано после анализа горных пород в долине русла реки Неретва, которая когда-то впадала в кратер Йезеро. Марсоход же взял образцы в около «водопада» Чеява — каменистого образования напоминающего визуально наконечник стрелы.

Здесь внимание исследователей привлек валун размерами 100 на 60 сантиметров, который был покрыт полосами сульфата кальция. Там находились линии вещества, чей красноватый оттенок предполагает присутствие там гематита — это минерал, придающей Марсу его отличительный ржавый оттенок.

Ученые смогли разглядеть в этой местности десятки светлых пятен, окруженных черным материалом. В ходе исследования выяснилось, что на нашей планете эти пятна обычно оказываются окаменевшими следами микробов, живущих в скалах.

Ранее 5-tv.ru писал, что кратер на Луне назвали именем российского ученого Эрика Галимова.

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