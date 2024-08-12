Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Новая рабочая неделя обвешает быть продуктивной.

Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Фото: 5-tv.ru

Наступившая неделя получится невероятно продуктивной — Луна все последующие дни будет заряжать энергией гармоничным трином к Сатурну. Сегодня же выйдет выполнить все запланированные дела. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале.

В первой половине дня время стоит уделить различным проектам и небольшим поручениям.

«Планируем все, что требует усидчивости, записываемся в социальные и государственные организации на прием», — посоветовала астролог.

Немного изменится обстановка к часу дня по московскому времени — Луна поссорится с Солнцем, и личные дела, а также творческие занятия начнут продвигаться с трудом.

Зато после 18:00 Луна окажется в свободном уходе: прекрасная возможность для того, чтобы немного расслабиться после трудного дня, «свернуть» все дела и понемногу отправляться ко сну, дабы в спокойствии встретить следующий день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа. Что сегодня ожидать от звезд?

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Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

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Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

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