Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей

«Королева марафонов» до сих пор не может погасить налоговую задолженность в полном объеме.

Сумма долга блогера Елены Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. С регистрационными документами блогера ознакомился 5-tv.ru.

Сейчас полная сумма долга Блиновской превышает 1,2 миллиарда рублей.

Ранее, 6 августа, в Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской. Арест блогеру продлили до 19 августа.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей. С января она находится в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста, который ей назначили первоначально.

Обвинительное заключение в отношении блогера было вынесено 1 августа 2024 года. Последнюю сумму в счет погашения задолженности Блиновская внесла 24 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что было завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской.