Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 62 0

Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей

Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Королева марафонов» до сих пор не может погасить налоговую задолженность в полном объеме.

Сумма долга блогера Елены Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. С регистрационными документами блогера ознакомился 5-tv.ru.

Сейчас полная сумма долга Блиновской превышает 1,2 миллиарда рублей.

Ранее, 6 августа, в Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской. Арест блогеру продлили до 19 августа.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей. С января она находится в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста, который ей назначили первоначально.

Обвинительное заключение в отношении блогера было вынесено 1 августа 2024 года. Последнюю сумму в счет погашения задолженности Блиновская внесла 24 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что было завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

11:41
«Мне 35 лет»: Муцениеце напугала фанатов своей внешностью без макияжа
11:30
От любви до ненависти: названы самые частые причины разводов
11:23
Умер экс-президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев
11:16
В подмосковном парке «Патриот» открылся форум «Армия-2024»
11:05
Новая схема: как мошенники могут украсть деньги через «Госуслуги» и «Госключ»
11:01
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Сейчас читают

Украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу: что известно о зверском убийстве
«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака