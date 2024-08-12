Украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу: что известно о зверском убийстве
В Перу задержали украинца, который подозревается в убийстве россиянки
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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По предварительным данным, мужчина употреблял запрещенные вещества.
В Перу задержали гражданина Украины, который подозревается в убийстве россиянки. Об этом сообщил Верховный суд южноамериканской республики в соцсети Х.
Судебные власти города заявили о том, что 12 августа состоится проведение слушания для вынесения решения о предварительном заключении украинца на девять месяцев. Заседание должно было пройти 11 августа, однако его перенесли из-за госпитализации подозреваемого.
Убийство произошло в оздоровительном центре на севере Перу. Погибшую опознали. Ею оказалась 44-летняя Людмила. В Таиланде у нее остались муж и двое детей.
Она любила путешествовать по миру и этот центр посещала уже не в первый раз, где и познакомилась с подозреваемым. Его зовут Иван.
По предварительным данным, между Людмилой и Иваном возникла ссора. Тогда мужчина напал на нее и зарезал. На крики пришли соседи и рабочие, которые стали свидетелями страшной сцены.
Власти города не отрицают, что украинец мог принимать запрещенные вещества. При задержании он вел себя неадекватно и агрессивно, людям пришлось его связать до прибытия полицейских.
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