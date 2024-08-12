«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Белоусов: наличие высокоточного оружия — одно из условий успеха в конфликтах

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Платонов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны России выступил на открытии форума «Армия-2024».

Успеха в современных военных конфликтах возможно достичь только при одновременном соблюдении определенных условий. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот».

Как объяснил Белоусов, есть четыре основных условия достижения успеха в военных конфликтах:

  • обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего, высокоточным;
  • применение новых тактических приемов ведения боевых действий, включая использование беспилотников и роботизированных комплексов;
  • создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, в том числе искусственный интеллект;
  • постоянное совершенствование подготовки военных кадров, особенно командного состава.

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума «Армия“», — заявил Белоусов.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года, является, по сути, вооруженным противостоянием коллективному Западу. В то же время, по словам Белоусова, США и их союзники стремятся сохранить свое доминирование и не допустить построения многополярного мира.

Форум «Армия-2024»

Сегодня, 12 августа, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2024». На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.

Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения. На форуме «Армия-2024» в том числе представлены образцы вооружения из областей Украины, а также добытые в ходе освобождения республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений. Глава государства записал видеообращение к участникам форума «Армия».

Тема:
Спецоперация
12 авг
«Постоянное улучшение»: Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений России
12 авг
Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области
12 авг
Больше десяти сел остались без света в Белгородской области
12 авг
Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Надежная оборона: Курскую АЭС защищают системы ПВО
12 авг
Расчет «Урагана» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС
11 авг
«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
11 авг
Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»
11 авг
ВС РФ уничтожили до 190 боевиков ВСУ в Харьковской области
+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.99
1.43 95.18
1.05
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

13:15
«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
13:04
Весь в папу: чем чревато сравнение ребенка с отцом
12:53
«А ты — гниль»: Лариса Долина набросилась на критиков
12:41
«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах
12:33
«Зачем так рано?» — Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым
12:23
Напавших на корреспондента «Известий» Графчикову признали виновными

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака