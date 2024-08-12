«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах

Глава Минобороны России выступил на открытии форума «Армия-2024».

Успеха в современных военных конфликтах возможно достичь только при одновременном соблюдении определенных условий. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот».

Как объяснил Белоусов, есть четыре основных условия достижения успеха в военных конфликтах:

обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего, высокоточным;

применение новых тактических приемов ведения боевых действий, включая использование беспилотников и роботизированных комплексов;

создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, в том числе искусственный интеллект;

постоянное совершенствование подготовки военных кадров, особенно командного состава.

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума «Армия“», — заявил Белоусов.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года, является, по сути, вооруженным противостоянием коллективному Западу. В то же время, по словам Белоусова, США и их союзники стремятся сохранить свое доминирование и не допустить построения многополярного мира.

Форум «Армия-2024»

Сегодня, 12 августа, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2024». На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.

Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения. На форуме «Армия-2024» в том числе представлены образцы вооружения из областей Украины, а также добытые в ходе освобождения республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений. Глава государства записал видеообращение к участникам форума «Армия».