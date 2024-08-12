«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах

Белоусов: наличие высокоточного оружия — одно из условий успеха в конфликтах
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Платонов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Минобороны России выступил на открытии форума «Армия-2024».
Успеха в современных военных конфликтах возможно достичь только при одновременном соблюдении определенных условий. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот».
Как объяснил Белоусов, есть четыре основных условия достижения успеха в военных конфликтах:
- обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего, высокоточным;
- применение новых тактических приемов ведения боевых действий, включая использование беспилотников и роботизированных комплексов;
- создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, в том числе искусственный интеллект;
- постоянное совершенствование подготовки военных кадров, особенно командного состава.
«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума «Армия“», — заявил Белоусов.
Кроме того, министр обороны подчеркнул, что специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года, является, по сути, вооруженным противостоянием коллективному Западу. В то же время, по словам Белоусова, США и их союзники стремятся сохранить свое доминирование и не допустить построения многополярного мира.
Форум «Армия-2024»
Сегодня, 12 августа, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2024». На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.
Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения. На форуме «Армия-2024» в том числе представлены образцы вооружения из областей Украины, а также добытые в ходе освобождения республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений. Глава государства записал видеообращение к участникам форума «Армия».
- 12 авг
- «Постоянное улучшение»: Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений России
- 12 авг
- Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области
- 12 авг
- Больше десяти сел остались без света в Белгородской области
- 12 авг
- Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Надежная оборона: Курскую АЭС защищают системы ПВО
- 12 авг
- Расчет «Урагана» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС
- 11 авг
- «Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
- 11 авг
- Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»
- 11 авг
- ВС РФ уничтожили до 190 боевиков ВСУ в Харьковской области
Читайте также
74%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?