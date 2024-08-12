Якутия в огне: в республике не прекращается борьба с природными пожарами

Пламенем объято еще 600 тысяч гектаров леса.

Огонь охватил еще 13 тысяч гектаров якутского леса. Напряженная борьба с природными пожарами не прекращается ни на минуту.

В республике зафиксировано примерно 80 крупных очагов, до многих сложно добраться. В тушении участвует авиация и специальный пожарный десант.

За сутки с воздуха сброшено примерно сто тонн воды. На земле проливают вручную: окапывают и забрасывают землей, спиливают и срубают обгоревший сухостой.

За сутки удалось потушить чуть больше двух с половиной тысяч гектаров. Но до полной победы еще далеко. В огне остаются 600 тысяч гектаров леса.

На особом контроле десять очагов вблизи населенных пунктов. Там постоянно мониторят ситуацию. При необходимости укрепляют защиту — организуют и расширяют минерализованные полосы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Греции бушуют мощные природные пожары.