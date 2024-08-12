Популярный стереотип: кто первым должен извиняться в отношениях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 52 0

Психолог Кичаев: первым в отношениях должен извиняться виновник конфликта

Популярный стереотип: кто первым должен извиняться в отношениях

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Психолог прокомментировал распространенное мнение.

Вопреки популярному стереотипу, что при ссоре всегда должен извиняться мужчина, пойти на примирение следует именно виновнику конфликта. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с изданием NEWS.ru.

«Все зависит от того, кто был причиной конфликта. То есть если мужчина пил, гулял или изменял, занимался абьюзом, унижал и вел себя недостойно, конечно, извиняться должен он», — уверен психолог.

Однако это работает и в обратную сторону, заметил эксперт. Если женщина, например, истерила или провинилась каким-то другим образом, то пойти на примирение следует ей.

По словам эксперта, мнение, что первым должен загладить вину именно мужчина, является ошибочным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чтобы побороть страх близости и построить крепкие отношения с партнером, необходимо осознать проблему и начать выписывать на бумагу травмирующие человека ситуации.

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