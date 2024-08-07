«Вытаскивать из себя»: как побороть страх близости и построить крепкие отношения

В первую очередь, необходимо осознать наличие внутри себя этого страха. А дальше — следовать некоторым рекомендациям психолога.

Чтобы побороть страх близости и построить крепкие отношения с партнером, необходимо осознать проблему и начать выписывать на бумагу травмирующие человека ситуации. То есть те, из-за которых эта боязнь и возникла внутри, объяснила психолог Лариса Довженко в беседе с изданием Lenta.ru.

«Попробуйте проанализировать и зафиксировать на бумаге свои эмоции и чувства во время этих событий. Это упражнение поможет раскачать эмоциональность и чувствительность. Чем больше человек записывает, тем больше он „вытаскивает“ из себя», — пояснила специалист.

Кроме того, Довженко уверена — проработать страх близости поможет групповая терапия. Именно она, так как там человек среди других пытается разобраться в своих чувствах, испытывает разные эмоциональные состояния. Уже потом он пытается наложить тот опыт на свою жизнь. Это гораздо легче, чем просто получать опыт, особенно для тех, кто очень боится ошибок.

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