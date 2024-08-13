«Ничего хорошего»: Олимпиада во Франции стала самой провальной за всю историю

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Депутат Свищев назвал Олимпиаду в Париже одной из худших за все времена

«Ничего хорошего»: Олимпиада во Франции стала самой провальной за всю историю

Фото: www.globallookpress.com / Ju Huanzong

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Спортсмены из РФ были незаконно лишены флага и гимна.

Олимпиада во Франции стала по истине самой провальной за всю историю игр. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал Lenta.ru

Спортивные состязания всегда проходили под лозунгом «вне политики», но последние годы эта тенденция сменилась противоположной. Теперь состязания полностью демонстрируют настрой к каждой стране. Россия оказалась в числе неугодных, проигнорировав манипуляции Европы.

«Ничего хорошего. Конечно, мы как граждане России надеялись увидеть наших спортсменов. Но по надуманной причине, по национальному признаку незаконно были не допущены наши спортсмены под флагом России, только небольшая часть наших ребят под нейтральным флагом смогли участвовать на данных соревнованиях», — рассказал Свищев.

Дмитрий Свищев также раскритиковал открытие и закрытие Олимпийских игр, подготовку принимающей страны и ужасные условия, которые они предоставили лучшим спортсменам мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсмены из России не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады.

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