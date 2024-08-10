Спортсмены из России не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Все атлеты уже отправились домой из Франции.

Спортсмены из России не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

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Никто из российских спортсменов, выступивших на летней Олимпиаде во Франции, не собирается присутствовать на торжественной церемонии закрытия Игр. Об этом сообщила Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ в беседе с ТАСС.

Завершение Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа. Последними покинуть Францию собираются каноисты — все остальные спортсмены из России, представленные под нейтральным статусом, уже вернулись домой.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — отметили в федерации.

К участию в парижской Олимпиаде были допущены 15 спортсменов из Российской Федерации. Международный олимпийский комитет (МОК) выставил им особое условие — выступать они должны были в нейтральном статусе. По итогам завершения соревнований Россия получила одну медаль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана.

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