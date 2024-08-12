В Якутии нашли тела двух пропавших девочек

Вещи детей обнаружили накануне на берегу реки Лены в 20 километрах от села Кюсюр.

Тела двух из трех пропавших девочек обнаружили в реке Лене в Булунском районе Якутии, поиски третьей продолжаются. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

«По сообщению местной администрации, сегодня в Булунском районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай найдены тела двух из трех пропавших детей. Тела были обнаружены в реке неподалеку от места происшествия. Поиски третьего ребенка продолжаются», — заявили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Якутии ищут детей, чьи вещи обнаружили на берегу реки Лены в 20 километрах от села Кюсюр. Уточнялось, что без вести пропали две 13-летние и одна 16-летняя девочка.

Поначалу поисковые работы велись силами родственников пропавших детей. Утром из Якутска в Булунский район прибыла водолазная группа спасателей с необходимым оборудованием.

По факту пропажи детей следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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