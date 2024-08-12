В Якутии нашли тела двух пропавших девочек
В реке Лене в Якутии нашли тела двух из трех пропавших детей
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Вещи детей обнаружили накануне на берегу реки Лены в 20 километрах от села Кюсюр.
Тела двух из трех пропавших девочек обнаружили в реке Лене в Булунском районе Якутии, поиски третьей продолжаются. Об этом сообщили в региональной службе спасения.
«По сообщению местной администрации, сегодня в Булунском районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай найдены тела двух из трех пропавших детей. Тела были обнаружены в реке неподалеку от места происшествия. Поиски третьего ребенка продолжаются», — заявили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что в Якутии ищут детей, чьи вещи обнаружили на берегу реки Лены в 20 километрах от села Кюсюр. Уточнялось, что без вести пропали две 13-летние и одна 16-летняя девочка.
Поначалу поисковые работы велись силами родственников пропавших детей. Утром из Якутска в Булунский район прибыла водолазная группа спасателей с необходимым оборудованием.
По факту пропажи детей следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный самолет пропал с радаров в Приморье.
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