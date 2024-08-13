«Маниакально тренируюсь»: дочь Заворотнюк «замучилась» худеть

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Анна Заоротнюк призналась, что не знает меры в стремлении к стройной фигуре

«Маниакально тренируюсь»: дочь Заворотнюк «замучилась» худеть

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Старшая наследница актрисы Анна призналась, что превращает борьбу с лишним весом в настоящее мучение для себя.

Старшей дочери недавно умершей актрисы Анастасии Заворотнюк Анне досталась от мамы стройная изящная фигура. Тем не менее 28-летняя наследница знаменитой «няни» регулярно посещает спортзал и садится на диеты, чтобы поддерживать тело в форме.

Но вот беда, в погоне за красотой Заворотнюк не знает меры и порой начинает в буквальном смысле истязать себя тренировками и голодовкой. Причем Анна знает за собой такой «грех», но ничего не может с ним поделать.

«У меня, бывает, взбредет в голову: „Все, я худею, я на спорте, я на ПП (правильное питание — Прим. ред.), я в потоке и в ресурсе“. Начинаю маниакально почти каждый день тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение. Так что ко всему надо подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе, и обязательно получится долговременный результат», — поделилась Заворотнюк в личном блоге.

Некоторое время после смерти матери Анна не выходила на связь, но наконец прервала молчание и ответила поклонникам на интересующие их вопросы.

Заворотнюк сказала, что старается искать в себе силы жить, несмотря на всю боль пережитого, и в этом ей помогает любовь супруга.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с актрисой прошло в Покровском женском монастыре. Проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь приезжали близкие, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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