«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 640 0

Анна Заворотнюк рассказала, что получила от матери сигнал с того света

«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь умершей актрисы считает, что получила от нее сигнал с того света.

Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о мистическом случае, который произошел с ней после смерти ее звездной мамы — заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.

Старшая дочь актрисы призналась, что долго не могла найти дома архивные фото, которые хотела опубликовать в соцсети в память о маме. Несколько дней поисков не принесли результата, и Анна готова была уже расплакаться от обиды, ведь снимки были в единственном экземпляре, а взять их копии неоткуда.

Однако дальше произошло нечто загадочное и необъяснимое, призналась Заворотнюк.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — написала Анна.

По всей видимости, благодарность девушки адресована маме, которая с того света отправила ей сигнал.

Накануне старшая дочь Заворотнюк поделилась в личном блоге фотографиями из далекого детства. На снимках актриса запечатлена молодой и красивой в кругу детей и родных.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких жизненных правил придерживалась актриса Анастасия Заворотнюк.

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