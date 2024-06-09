«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы
Анна Заворотнюк рассказала, что получила от матери сигнал с того света
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Старшая дочь умершей актрисы считает, что получила от нее сигнал с того света.
Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о мистическом случае, который произошел с ней после смерти ее звездной мамы — заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.
Старшая дочь актрисы призналась, что долго не могла найти дома архивные фото, которые хотела опубликовать в соцсети в память о маме. Несколько дней поисков не принесли результата, и Анна готова была уже расплакаться от обиды, ведь снимки были в единственном экземпляре, а взять их копии неоткуда.
Однако дальше произошло нечто загадочное и необъяснимое, призналась Заворотнюк.
«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — написала Анна.
По всей видимости, благодарность девушки адресована маме, которая с того света отправила ей сигнал.
Накануне старшая дочь Заворотнюк поделилась в личном блоге фотографиями из далекого детства. На снимках актриса запечатлена молодой и красивой в кругу детей и родных.
Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.
Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каких жизненных правил придерживалась актриса Анастасия Заворотнюк.
- 10 июн
- Телеведущая Елена Старостина рассказала, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение
- 5 июн
- Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
- 5 июн
- Наследство Анастасии Заворотнюк: кому достанется многомиллионное имущество
- 5 июн
- Раскрыто имя тайного мужа дочери Анастасии Заворотнюк: что о нем известно
- 4 июн
- Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк
- 3 июн
- Младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым
- 3 июн
- Проклятая роль? Судьбы «прекрасных нянь» Заворотнюк и Дрешер оказались схожими
- 2 июн
- «Прости, что пишу»: друзья Заворотнюк получают странные сообщения от имени ее мужа
- 2 июн
- «Прощай, няня Вика»: сотни людей пришли проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк
- 1 июн
- «Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
Читайте также
78%
0.23 95.64
-1.05
Нашли ошибку?