Хомяк из Telegram: что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре

Разработчики обещают обменять накопленные монеты на криптовалюту. Возможно ли это?

Мини-игра в Telegram под названием Hamster Kombat продолжает стремительно набирать популярность в Сети. Разработчики обещают пользователям обменять накопленные монеты на криптовалюту, но верить остается только на слово. Что такое Hamster Kombat, можно ли на игре на самом деле что-то заработать и чем она опасна — читайте в материале 5-tv.ru.

Хомяк из Telegram покорил интернет

www.globallookpress.com / Aref Taherkenareh

Hamster Kombat — это мини-игра в жанре кликер в Telegram. Доступна она стала с 25 марта 2024 года. Суть в том, что пользователь должен нажимать («тапать») на хомяка — главного героя — для заработка внутренней валюты. Также игроки должны разгадывать шифры и собирать комбо-карты. Разработчики Hamster Kombat обещают пользователям, что накопленные баллы получится обменять на криптовалюту после листинга на бирже.

По сути, это виртуальная криптобиржа. Изначально процесс заработка баллов в Hamster Kombat идет медленно, но со временем пользователь может купить за виртуальные монеты различные ускорители для увеличения дохода. В дальнейшем появляется пассивный доход. Также награды можно получить за ежедневный вход в Hamster Kombat.

Еще разработчики игры предлагают получить больше монет такими способами, как подписка на официальный YouTube-канал или приглашение друзей в Hamster Kombat. Пользователям с Telegram Premium доступен еще пятикратный виртуальный доход.

Ежедневно о хомяке из Telegram узнает множество людей. Популярность растет за счет сарафанного радио, пригласительных ссылок, соцсетей, а также СМИ и властей. Так, статьи о Hamster Kombat появляются как в российских изданиях, так и международных.

Шифры в Hamster Kombat

Каждый день в 22:00 по московскому времени в Hamster Kombat появляется новый секретный код — зашифрованное с помощью азбуки Морзе слово. Пользователи должны разгадать его и ввести в соответствующем разделе в игре.

Причем для этого нужно тоже «тапать» по хомяку. Например, короткое нажатие — точка, а долгое — тире. После ввода нужно нажать кнопку «Подтвердить». За правильно отгаданное слово игрок получает монеты и ускоряет прогресс в игре.

Правильные слова, зашифрованные в Hamster Kombat, сливаются в Сеть. Так, новый код, установленный вечером 12 августа, уже разгадан, его опубликовал Telegram-канал «300 Криптанцев». Ввести секретное слово можно будет до 22:00 13 августа. Вознаграждение за шифр POINTS составит один миллион игровой валюты. Чтобы ввести слово, нужно использовать такие комбинации:

P — «. — –.»;

O — «– — –»;

I — «. .»;

N — «–.»;

T — «–»;

S — «. . .».

Лайфхаки для игры в Hamster Kombat

Прокачать своего хомяка в игре можно различными способами. Вот несколько секретов, которые точно помогут в этом:

Много пальцев лучше одного . В Hamster Kombat монеты начисляются за каждый клик. Больше «тапов» — больше заработок. Ускорить процесс поможет метод использования одновременно нескольких пальцев. Можно даже все десять, если есть такая возможность. Инвестиции . Заработанные монеты можно инвестировать в биржу, чтобы увеличить пассивный доход. С друзьями веселее и богаче . Стоит лишь поделиться пригласительной ссылкой. Компания-разработчик Hamster Kombat получает новых игроков, а вы — монеты. Комбо . Ежедневно у игроков появляться возможность получить до пяти миллионов монет. Для этого нужно собрать определенные комбинации карточек. Лайфхак в том, чтобы следить в сети за их появлением. Шифр . За отгаданное секретное слово игрок может получить один миллион монет. Шифр создан на основе азбуки Морзе. Тайное слово можно найти в сети. Выполнение ежедневных заданий . Это медленный способ, который требует терпения. Так, нужно каждый день входить в игру, смотреть видео, подписываться на аккаунты в соцсетях.

Получится ли реально заработать с помощью Hamster Kombat

www.globallookpress.com / Aref Taherkenareh

Стоит отметить, что в январе 2024 года появилась похожая игра Notcoin в том же жанре кликер. Компания провела листинг, но участники получили с нее мало. Дело в том, что многое ушло на конвертацию валюты, оплату комиссии и подобное. В результате пользователи обменяли конечное время на небольшую материальную компенсацию.

Что же касается проекта про хомяка, то известно о заключении компанией контракта с блокчейн-платформой TON, разработанной командой Telegram. Однако это не гарантирует выполнение обещаний создателей игры. Нужно понимать, что сейчас количество пользователей бота Hamster Kombat в Telegram составляет уже более 155 миллионов человек. Игра популярна, все хотят получить большой доход после листинга, но сможет ли компания так много выплатить?

Прежде криптовалютный аналитик Влад Мартынов в беседе с KP.RU рассказал, что криптовалюта Hamster Kombat обесценится уже через месяц.

«Те, кто знает законы рынка, может наспекулировать немного прибыли. Но буквально в первый месяц-два. Потом валюта обесценивается», — объяснил он.

Власти против Hamster Kombat

В конце июля председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал запретить в России Hamster Kombat. Депутат считает, что эта игра негативно влияет на пользователей, она представляет собой завуалированную форму мошенничества и основана на манипулировании и использовании психологии граждан.

Аксаков уверен, что Hamster Kombat обманывает пользователей — в особенности тех, кто не готов трудиться и мечтает достичь богатства с минимумом усилий, просто «тапая хомяка».

Чем опасна игра Hamster Kombat в Telegram

Популярная игра может быть опасна. Как рассказывала медицинский психолог Ксения Дементьева в беседе с РИА Новости, она формирует зависимость, сужает круг интересов человека, снижает работоспособность и вызывает перепады настроения — от плаксивости к вспышкам раздражения.

Специалист отметила, что в зоне риска люди, у которых не сформированы адаптивные способы снятия стрессы в виде хобби, прогулок, общения с друзьями, занятия спортом. У них может появиться зависимость, ведь игра в таком случае становится единственным способом снять напряжение.

Особенно Hamster Kombat представляет опасность для детей до 12 лет. У них быстрее всего развивается зависимость, ведь они еще не обладают достаточными навыками самоконтроля. Повышенному риску подвержены также подростки — из-за стресса на фоне учебы и подготовки к экзаменам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем подвох популярной игры Hamster Kombat.