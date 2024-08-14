«Главный негодяй»: британцы назвали имя самого нелюбимого политика

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Ipsos: большинство британцев считает Бориса Джонсона «негодяем»

«Главный негодяй»: британцы назвали имя самого нелюбимого политика

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На третьем месте по результатам опроса оказался действующий премьер страны.

В Великобритании провели опрос и выяснили, какого политика граждане страны считают главным «негодяем». Результаты публикует социологическая служба.

Термин brat, который социологи использовали при проведении опроса, дословно переводится как «негодяй» или «негодник». Это слово употребляется при описании политического деятеля, излучающего «нервозную, несовершенную и уверенную атмосферу». При этом отмечается, что большая часть респондентов не знала этого термина до участия в исследовании.

По результатам опроса первое место, с результатом в 19 процентов голосов, занял бывший британский премьер Борис Джонсон. Второе место, с небольшим отрывом в один процент, досталось лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу. «Почетное» третье место британцы отдали действующему премьер-министру Киру. 17 процентов респондентов сочли его «негодяем».

Как заключили в Ipsos, 20 процентов опрошенных и вовсе не смогли ответить на вопрос о том, кто, по их мнению, больше всего подходит под термин brat.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонсон призвал Украину отказаться от границ 1991 года.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.66
2.71 100.56
3.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Забирайте: жители временно оставленных сел Курской области жертвуют скот нуждающимся
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
2:44
Сделано «на коленке»: Украина публикует фейки о взятии Льгова
2:27
Курьер, забравшая у Долиной деньги для мошенников, обжаловала решение об аресте
2:09
«Главный негодяй»: британцы назвали имя самого нелюбимого политика
1:49
ВСУ потерпели неудачу при попытке прорваться в деревню Гирьи

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Суд оставил под арестом генерала Шамарина по делу о взятке
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака