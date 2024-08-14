«Главный негодяй»: британцы назвали имя самого нелюбимого политика

На третьем месте по результатам опроса оказался действующий премьер страны.

В Великобритании провели опрос и выяснили, какого политика граждане страны считают главным «негодяем». Результаты публикует социологическая служба.

Термин brat, который социологи использовали при проведении опроса, дословно переводится как «негодяй» или «негодник». Это слово употребляется при описании политического деятеля, излучающего «нервозную, несовершенную и уверенную атмосферу». При этом отмечается, что большая часть респондентов не знала этого термина до участия в исследовании.

По результатам опроса первое место, с результатом в 19 процентов голосов, занял бывший британский премьер Борис Джонсон. Второе место, с небольшим отрывом в один процент, досталось лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу. «Почетное» третье место британцы отдали действующему премьер-министру Киру. 17 процентов респондентов сочли его «негодяем».

Как заключили в Ipsos, 20 процентов опрошенных и вовсе не смогли ответить на вопрос о том, кто, по их мнению, больше всего подходит под термин brat.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонсон призвал Украину отказаться от границ 1991 года.