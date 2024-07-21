Такой сценарий при президентстве Дональда Трампа в США позволит завершить украинский конфликт, по мнению экс-премьер министра Великобритании.

Украине следует отказаться от требования возвращения ей границ 1991 года. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Daily Mail, в которой предположил, как конфликт на Украине может завершиться, если Дональд Трамп станет президентом США.

Джонсон считает, что Трамп может закончить украинский конфликт на условиях, которые будут выгодны Киеву и Западу. Одним из них является выход Незалежной на границы 23 февраля 2022 года. Это фактически станет отказом от требования возвращения границ 1991-го.

«Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — написал он.

Для этого британский экс-премьер предложил нарастить военную помощь Украине и координировать ВСУ для нанесения ударов вглубь территории России. По мнению Джонсона, это должно заставить РФ отступить.

После того, как данный сценарий реализуется, Джонсон порекомендовал заключить сделку с Россией. Так, считает экс-премьер, нужно ввести особые меры защиты для носителей русского языка на Украине и провести глобальное восстановление отношений США с РФ, а это может сделать лишь Трамп.

Прежде в ходе заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что РФ призывают уйти на границы 1991 года. По словам министра, все дело в лжи.

«Если бы в феврале 2014 года, то соглашение, которое подписал президент Янукович с оппозицией, было выполнено, Украина и сейчас была бы в границах 1991 года», — подчеркнул Лавров.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп обсудил с президентом* Украины Владимиром Зеленским по телефону мирное соглашение и завершение конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.