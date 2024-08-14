Загадочная смерть: художницу Наталью Дайн нашли мертвой в московской квартире

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 49 0

Художницу Наталью Дайн обнаружили мертвой в московской квартире

Загадочная смерть: художницу Наталью Дайн нашли мертвой в московской квартире

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Тело обнаружил супруг покойной.

Члена Международного союза художников-анималистов Наталью Дайн обнаружили мертвой в квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, тело Дайн накануне наше ее супруг.

На теле 57-летней женщины не было обнаружено следов насильственной смерти, а рядом с ней никто не нашел предсмертной записки или сообщения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины смерти женщины.

Дайн родилась в 1967 году в городе Братске Иркутской области. Страсть к рисованию была у нее с детства, поэтому в возрасте десяти лет юная Дайн начала посещать местную художественную школу. Она продолжила обучение по профессии и в 2018 году поступила на отделение дополнительного образования Московского академического художественного лицея при Академии художеств. В последнее время Дайн часто появлялась в мастерских учебного заведения.

В основу творчества Дайн были заложены сюжеты об отношениях людей, эмоции, настроения человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 21-летней девушки, которая работала на Олимпиаде в Париже, обнаружили спустя два дня после ее пропажи.

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