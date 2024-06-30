«Все окровавлено было»: как Шатунов калечил себя из-за злости на Разина
Шатунов наносил себе травмы в приступах ярости из-за судебной тяжбы с Разиным
Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev
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Разбирательства в суде из-за прав на песни «Ласкового мая» буквально выводили из себя певца.
Многолетние судебные разбирательства с продюсером Андреем Разиным из-за прав на песни «Ласкового мая» тяжело сказывались на душевном состоянии певца Юрия Шатунова. Он настолько выходил из себя, что мог наносить себе увечья. Об этом рассказал журналист Денис Сорокин, который был очевидцем подобной ситуации.
«Юра просто выходил из себя, и он однажды просто взял рукой, кулаком, со всей силы в стену! Понимаете, у него все здесь окровавлено было. Он вот так эмоционально относился к этим судам», — поделился Сорокин в эфире федерального телеканала.
Успокоить эмоционального артиста пытался его директор на тот момент Аркадий Кудряшов. Он призывал Шатунова перестать убивать себя, объясняя, что удары кулаком в стену ничего не изменят.
«Но Юра просто не мог справиться со своими эмоциями, он считал, что все, что происходит — это просто несправедливо. Он считал, что ему просто портят жизнь, он считал, что хотят ему сделать как можно больнее. И, естественно, вот эти нервные потрясения не могли не сказаться на его самочувствии», — отметил журналист.
Юрий Шатунов умер в июне 2022 года от острой сердечной недостаточности. Его тело кремировали, и часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, а вторую развеяли над озером в Германии. На момент смерти исполнителю хита «Белые розы» было 48 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Юрия Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины смерти мужа.
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