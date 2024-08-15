В Ленобласти нашли личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны

В Кингисеппском районе идентифицировали останки нескольких солдат — жертв концлагеря.

Найти противотанковый ров, а также два захоронения узников «Дулага-101» — помогла аэросъемка.

В ходе поисковых работ обнаружили личные вещи погибших. Бесценные находки передали родственникам.

«Это было вставлено в посмертный медальон… И как развернули, вышла записка. На обороте самого медальона тоже его надпись, его рукой — передать жене Прасковье Григорьевне — и адрес. И он, видимо, настолько хотел домой, что мы его и нашли первым, и открыли, и медальон читаемый», — говорит Снежана Лебеденко, представитель поискового отряда «Форпост».

Поисковики смогли установить имена уже 160 узников концлагеря «Дулаг-101». Он действовал на территории Ленобласти с сентября 1941-го по март 1942-го.

Всего в Кингисеппском районе были обнаружены останки около двух тысяч пленных красноармейцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии официально начнут чтить память нацистов. Среди них, например, летчик Эрих Хартманн, который сбил семь советских самолетов за один день в ходе Курской битвы, а всего около 350-ти. Кроме него, в списке — генерал Хайнц Карст, отмеченный Железным крестом за боевые действия на Восточном фронте.