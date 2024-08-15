«У меня нет мамы»: дочь Киркорова узнала секрет своего рождения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Дочь Филлипа Киркорова знает, что ее родила суррогатная мать

«У меня нет мамы»: дочь Киркорова узнала секрет своего рождения

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Алла-Виктория продолжает поражать подписчиков.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова — Алла-Виктория — знает о том, что ее родила суррогатная мать. Об этом девочка рассказала в своем личном блоге в социальной сети.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — заявила Алла-Виктория.

Она также добавила, что знает, почему у нее двойное имя, и в честь кого ее назвал отец.

Недавно Алла-Виктория оказалась в центре скандала, став мишенью для критики в интернете. Она напомнила публике о давней неприятной истории, в которой был замешан ее отец. Речь о том, как в 2004 году певец выгнал с пресс-конференции «розовую кофточку» — журналистку Ирину Ароян. Более того, девочка не стеснялась в выражениях и пародировала отца до самого конца, с матом, что понравилось не всем пользователям Сети.

Ее поступок прокомментировали множество известных личностей, среди которых был и певец Юлиан. Артист уверен, что ролик Аллы-Виктории опубликован с ведома Киркорова, который, если считает себя хорошим отцом, должен, как минимум, отругать дочь и удалить ролик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что король российской эстрады Филипп Киркоров ждет извинений от своей коллеги Любови Успенской.

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