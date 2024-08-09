«Буду ждать»: Успенская обязана извиниться перед Киркоровым по решению суда

Если артистка этого не сделает, то ее ждут очень серьезные последствия.

Король российской эстрады Филипп Киркоров ждет извинений от своей коллеги Любови Успенской до 23 сентября 2024 года. Об этом заявил адвокат артиста Александр Добровинский в беседе с KP.RU.

Юрист заявил, что Успенская должна будет опубликовать официальное обращение к Киркорову по решению суда. Певице на это дали срок до 23 сентября.

Добровинский также отметил, что неисполнение решения суда может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

«Что же касается меня, то я с сентиментальным трепетом буду ждать полтора месяца раскрытия неких деталей жизни госпожи Успенской, способных пролить свет на ее нравственные страдания. Однако хотел бы напомнить, что злостное неисполнение решения суда влечет за собой кучу неприятностей, вплоть до возбуждения уголовного дела», — заявил адвокат.

Конфликт Киркорова и Успенской начался несколько месяцев назад с того, что Успенская в интервью называла своего коллегу женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровергнуть эти слова, а позже и вовсе подал в суд на певицу и потребовал с нее компенсацию в размере десять миллионов рублей.

Певица не стала брать свои слова обратно и подала ответный иск на ту же сумму 8 июня. Теперь и Успенская требует с Киркорова моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей.

Речь идет об интервью поп-короля, где он также заявлял, что артистка «клянчила шмотки» у него и назвал ее «попрошайкой». Позже певица припомнит ему эти оскорбления и назовет его обиду на слова про «женоненавистника» политикой двойных стандартов.

В июле этого года суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская рассказала про суд с Филиппом Киркоровым.