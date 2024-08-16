«Тяжелое время»: как на самом деле себя чувствует больная раком Кейт Миддлтон

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Radar: больная раком Кейт Миддлтон еще долго не вернется к своим обязанностям

«Тяжелое время»: как на самом деле себя чувствует больная раком Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Проблемы со здоровьем Кейт продолжаются гораздо дольше, чем предполагает общественность.

Состояние здоровья Кейт Миддлтон оставляет желать лучшего, несмотря на то, что принцесса пару раз нашла в себе силы посетить светские мероприятия. Она продолжает бороться с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает Radar со ссылкой на анонимный источник.

По словам инсайдера, этот год оказался очень тяжелым для Уэльсов. Сроков полного возвращения Миддлтон к королевским обязанностям нет и в ближайшее время не будет.

«Это тяжелое, тяжелое время, действительно трудный год для всей семьи. И как Кейт сама сказала, она еще не выбралась из беды», — рассказал собеседник издания.

Согласно анонимному источнику, проблемы со здоровьем Кейт продолжаются гораздо дольше, чем предполагает общественность и даже близкие принца и принцессы Уэльских. Он подчеркнул, что Миддлтон столкнулась с испытаниями, о которых широкая аудитория даже не подозревает.

«Она невероятно сильная женщина и действительно прошла через борьбу», — резюмировал он.

В марте 2024 года принцесс Уэльская сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить домыслы и панику среди британских подданных и тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл была «ошеломлена» условиями жизни принца Гарри до их встречи.

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