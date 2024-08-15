Меган Маркл была «ошеломлена» условиями жизни принца Гарри до их встречи

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Меган Маркл рассорила Гарри с родней, потому что он жил в маленьком доме

Меган Маркл была «ошеломлена» условиями жизни принца Гарри до их встречи

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Christoph Hardt

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Жена младшего наследника британского престола решила рассорить его с семьей, потому что он, по ее мнению, был «достоин большего».

Роль американки Меган Маркл в разрушении отношений принца Гарри с его родней из королевской семьи Великобритании не преувеличена, полагают эксперты. Принято считать, что только после брака младший сын принцессы Дианы стал подвергаться давлению со стороны брата Уильяма и конфликтовать с ним. На самом же деле разногласия между ними существовали задолго до появления Маркл, пишет New York Post, а она лишь усугубила ситуацию.

Поначалу возлюбленная Гарри всеми силами старалась угодить новым родственникам, скромно опускала ресницы и не выпячивалась в надежде занять однажды лучшее место в сердцах британцев. Как в свое время покойная Диана. Увы, долго не продержалась, и, по словам известного королевского биографа Роберта Джобсона, с большим удивлением осознала истинную природу братской любви Гарри и Уильяма.

Как отмечает автор новой книги о монархах «Екатерина, принцесса Уэльская» Джобсон, все случилось в 2017 году. Гарри жил в одном из самых маленьких домов на территории Кенсингтонского дворца, а Уильям и его жена Кейт Миддлтон — во внушительном коттедже. Как заявил биограф, Меган была «ошарашена» разницей.

«Ее шокировало неравенство между родными братьями. Мне кажется, она не завидовала, а была действительно удивлена тем, как роскошно жил Уильям по сравнению с Гарри», — пишет автор.

Именно тогда, полагает биограф королевской семьи, Маркл и начала манипулировать мужем, говорить, что он достоин большего, строить козни против будущих родственников. Что и привело к скандальному бегству из Дворца и возвращению в США. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему от Меган и Гарри постоянно сбегают помощники.

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