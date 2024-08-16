В МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Недостоверную информацию нашли в пособиях для восьмого класса.

В МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении

Фото: © РИА Новости / Антон Уницын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МИД РФ обратили внимание на искажении роли России в новых учебниках по истории в Армении. Ведомство призвало власти страны не допустить распространение таких материалов в школах. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИДе выразили обеспокоенность по поводу искаженного изложения исторических событий для учащихся восьмых классов. В частности, в главе, провокационно озаглавленной «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», представлена неверная интерпретация событий, которые происходили на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX века.

В МИД РФ также подчеркнули, что отрицание значительной роли Российской империи, СССР и современной России в формировании Армении противоречит общепринятым историческим фактам.

«Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут „смотреть сквозь пальцы“ на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большую часть школьной формы в России признали небезопасной.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 авгу...

Последние новости

9:02
Не успел развестись: Бородина случайно раскрыла новую пассию Артема Чекалина
8:49
Одни кочки да ямы: жители Петербурга требуют привести в порядок дворовые проезды
8:34
Продюсера Андрея Разина могут признать иноагентом и спонсором ВСУ
8:21
День малинового варенья: история и традиции праздника
8:12
Дачный лайфхак: чем можно заменить дорогостоящий культиватор
8:00
В МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
День малинового варенья: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака