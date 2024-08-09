Большую часть школьной формы в России признали небезопасной. Как пишут «Известия», речь идет о 26 популярных брендах из Китая, Узбекистана, Армении и Турции.

Традиционное исследование школьной формы Роскачество провело в преддверии нового учебного года. У четырех брендов нашли нарушения по содержанию высокоопасного фенола. Постоянно носить такую одежду нельзя, могут возникнуть слабость, сонливость и даже головные боли.

Кроме того, компании допустили ошибки в маркировке, а где-то указанный состав продукции не соответствует содержанию.

Опасную для здоровья форму обещают убрать из магазинов. Все полученные данные Роскачество передало в Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей. Они коснутся почти трети населения страны.