Темпы оборонной промышленности: Путин встретился с врио губернатора Тульской области

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Путин обсудил с врио губернатора Тульской области развитие оборонных предприятий

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Предприятия региона наращивают производство.

Тульские предприятия оборонной промышленности наращивают объем производства. На подъеме — беспилотные авиасистемы. Каждый день собирают до двух тысяч дронов. Об этом Владимиру Путину сегодня доложил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев.

Регион оказывает поддержку и новым российским территориям. Важные соцобъекты появляются и в самой Тульской области. Но президент обратил внимания на дефицит кадров.

«Врачей не хватает все равно», — отметил Владимир Путин.

«Не хватает. Но вместе с тем целый комплекс мер за прошлые годы был разработан. С сентября мы запускаем дополнительные меры. Конечно, хорошо себя зарекомендовала история, связанная с предоставлением служебного жилья с возможностью последующего выкупа», — уточнил Миляев.

«Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов», — сказал президент.

Особое внимание власти Тульской области уделяют развитию дорог. Уже в следующем месяце досрочно откроют мост через реку Упу. Он станет самым протяженным в регионе, длина переправы — более километра.

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