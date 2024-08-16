Выживают на последние деньги? Как обеднела Лерчек после скандала с налогами

Что больше не может себе позволить скандальный блогер?

Уровень жизнь у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) не упал после ее развода с мужем Артемом Чекалиным и скандала с неуплатой налогов. Об этом она сообщила в интервью журналисту Ярославу Бабушкину.

По словам Лерчек, ее семья по сей день может позволить себе многие вещи для поддержания хорошего уровня жизни. Ее дети ходят в Павловскую гимназию, дополнительно занимаются спортом. Если требуется одежда, то ее покупают. Все продукты свежие и с рынка.

Кроме того, Лерчек записалась на курсы по вокалу, чтобы попробовать себя в новой сфере.

«Уровень жизни в принципе не упал, но количество имущества, то которое было, снизилось. И, соответственно, денежные средства на счетах», — рассказала она в интервью.

Год назад Чекалина оказалась замешана в скандале. Блогера и уже ее уже экс-мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, а уголовное дело было прекращено.

Слухи о разводе Лерчек с мужем появились после начала разбирательств. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. Семья Чекалиных просуществовала 11 лет. У пары трое несовершеннолетних детей. Супругов официально развели 10 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни.