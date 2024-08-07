«Как знакомиться с мужчинами?» — Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Блогер Лерчек разучилась знакомиться с мужчинами

«Как знакомиться с мужчинами?» — Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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После развода блогер уже созрела для новых отношений. Правда, не все так просто.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала, как складывается ее личная жизнь после развода. Оказалось, не очень, ведь она позабыла, как знакомиться с мужчинами и заводить общение.

«Я с 16 лет была в отношениях. Потом брак сразу. Потом дети. И я поняла, что забыла, как знакомиться с мужчинами. Они ко мне подходят, а я смотрю и думаю: «Как это вообще делать?» — смеясь, рассказала блогер в социальной сети.

Год назад Чекалина оказалась замешана в скандале. Блогера и уже ее экс-мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, а уголовное дело было прекращено.

Слухи о разводе Лерчек с мужем появились после начала разбирательств. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. Семья Чекалиных просуществовала 11 лет. У пары трое несовершеннолетних детей. Три недели назад интернет-знаменитостей развели.

Несмотря на развод, Чекалиным удалось сохранить теплые отношения. Поэтому Артем и дальше продолжает участвовать в жизни наследников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает певцу Юрию Титову наладить личную жизнь.

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