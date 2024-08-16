Агенты ФБР проводят обыски в доме американского политолога Дмитрия Саймса

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в Соединенных Штатах проводят обыски в доме, который, предположительно, принадлежит американскому политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу. Об этом пишет американское издание Rappahannock News.

По информации СМИ, еще с 13 августа правоохранительные органы проводят масштабные мероприятия в поместье Patria в штате Вирджиния. Из дома вывозят вещи. В соответствии с реестром округа, который приводит издание, с 2021 года жилье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу.

«ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность», — сообщила журналистам сотрудница бюро расследований.

При этом сам Саймс заявил изданию, что находится в другой стране. Никто не сообщал ему ни о том, что он является фигурантом расследования, политолог также не видел решения суда.

В 2023 году Саймс выступал модератором ежегодного Петербургского международного экономического форума, в котором принимал участие российский лидер Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агенты ФБР нагрянули в дом Скотта Риттера в США.