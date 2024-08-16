Агенты ФБР проводят обыски в доме американского политолога Дмитрия Саймса

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Сам он признался, что ничего не слышал о следственных действиях и находится в другой стране.

Агенты ФБР проводят обыски в доме американского политолога Дмитрия Саймса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в Соединенных Штатах проводят обыски в доме, который, предположительно, принадлежит американскому политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу. Об этом пишет американское издание Rappahannock News.

По информации СМИ, еще с 13 августа правоохранительные органы проводят масштабные мероприятия в поместье Patria в штате Вирджиния. Из дома вывозят вещи. В соответствии с реестром округа, который приводит издание, с 2021 года жилье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу.

«ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность», — сообщила журналистам сотрудница бюро расследований.

При этом сам Саймс заявил изданию, что находится в другой стране. Никто не сообщал ему ни о том, что он является фигурантом расследования, политолог также не видел решения суда.

В 2023 году Саймс выступал модератором ежегодного Петербургского международного экономического форума, в котором принимал участие российский лидер Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агенты ФБР нагрянули в дом Скотта Риттера в США.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

12:02
Интернет и мобильная связь стали бесплатными для жителей Белгородской области
11:59
Новая эпидемия мирового масштаба? Что известно о лихорадке Оропуш
11:50
Экшн, юмор и любовь: на экраны выходит картина «Пираты галактики Барракуда»
11:36
Агенты ФБР проводят обыски в доме американского политолога Дмитрия Саймса
11:22
Певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой
11:16
Плановая тренировка? Почему Приморье осталось без электричества

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
День малинового варенья: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака