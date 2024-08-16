Турецкий актер Бурак Озчивит снимется в российском фильме «Елки 11»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 130 0

Какого героя сыграет звезда «Великолепного века»?

Турецкий актер Бурак Озчивит снимется в российском фильме «Елки 11»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по участию в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Елки 11». Информацию подтверждает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», имя актера появилось в официальном списке.

В фильме также сыграет Рузиль Минекаев, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Съемки «Елок 11» пройдут в Татарстане. Над фильмом работает режиссер Александр Карпиловский и продюсер Галина Стрижевская. Премьера состоится 19 декабря 2024.

Бурак Озчивит в феврале посетил Санкт-Петербург для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов». Тогда он признался, что ему понравилась Россия, актер также выразил желание сняться в российском фильме. И, видимо, его мечта сбылась.

«Я знаю много кого, но пока ни с кем не работаю, но, если понадобится, я буду рад и встретиться, и даже совместный проект организовать», — говорил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы.

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