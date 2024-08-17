В Молдавии прошел съезд сторонников оппозиционного политического блока «Победа»

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Его лидер Василий Боля уверен, что стране нужно восстанавливать взаимовыгодные связи с Россией.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Молдавия может быть втянута в противостояние России и НАТО, если Майя Санду останется у власти. Такое заявление сделал кандидат в президенты от оппозиции Василий Боля. Он отметил, что их государству следует переориентироваться. Десятилетние сотрудничество с Евросоюзом принесло стране только разруху. Никаких европейских пенсий и зарплат молдаване так и не увидели.

Другое дело — сотрудничество с Россией. По его мнению, взаимовыгодные связи между странами нужно восстанавливать, углублять и расширять.

«Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом является гарантом нашей безопасности. И 70% граждан нашей страны, это, кстати, последние статистические данные, считают, что мы должны наладить вот эти хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией, которые имели до сих пор», — говорит Василий Боля, кандидат в президенты Молдавии от политического блока «Победа».

Съезд политического блока прошел сегодня в Москве. Из-за преследования правящей партией провести подобное мероприятие в самой Молдавии невозможно.

«Мы как граждане Республики Молдова не можем организовать такие мероприятия у себя в стране, потому что у нас это небезопасно. У нас Майя Санду со своими придворными, так скажем, все делают для того, чтобы нам все сорвать. Поэтому мы сегодня находимся не дома, но мы находимся у наших друзей на территории Российской Федерации», — говорит Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии.

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