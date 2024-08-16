Заместителя главреда телеканала «Дождь»* внесли в реестр иноагентов

Бывшего ведущего и заместителя главного редактора телеканала «Дождь»* Рената Давлетгильдеева** внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста России.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — уточняется в сообщении ведомства.

Помимо этого, Давлетгильдеев пропагандирует ЛГБТ-движение*** и выступает на иностранных информационных площадках. По информации Минюста, журналист проживает за пределами России.

Список иностранных агентов также пополнился Telegram-каналами «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. Как уточнили в Минюсте, все они принимали участие в распространении недостоверной информации о действиях российских властей.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК**** Леонид Волков*****. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсера Андрея Разина могут признать иноагентом и спонсором ВСУ.

* — СМИ, признанное иноагентом в России

** — лицо, признанное иноагентом в России

*** — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России

**** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

***** — признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга