Диетолог рассказала, можно ли питаться только арбузами

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 18 0

Диетолог Писарева: арбузная монодиета опасна для здоровья

Диетолог рассказала, можно ли питаться только арбузами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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В последнее время становятся популярными различные монодиеты.

Любая монодиета, в том числе арбузная, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщила диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, нельзя ограничивать свой рацион только одним продуктом, так как в результате мы получаем одни и те же микронутриенты и витамины.

Даже если употреблять только очень полезную капусту брокколи ежедневно, в организме может начаться сбой из-за нехватки других важных элементов. Для полноценного функционирования организма нам необходимы белки, жиры и углеводы.

«Если говорить про арбуз, то это простые углеводы. К тому же в нем высокий уровень сахара, пусть и натурального. Это подходит далеко не каждому человеку», — рассказала Писарева.

Арбуз, безусловно, лучше всего подходит в качестве десерта. Насытившись основной пищей, через полтора-два часа можно насладиться сладкой летней ягодой, добавила она.

Диетолог также предупредила, что арбуз дает большую нагрузку на выделительную систему, в том числе на почки. Ягода может усугубить существующие хронические заболевания.

Писарева подчеркнула, что негативно относится к монодиетам, в том числе к арбузным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог рассказал о пользе кабачков и правилах готовки.

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