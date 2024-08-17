«Нельзя было это делать»: Боня показала последствия неудачной пластики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Виктория Боня показала дефекты на лице после иссечения жировой ткани

«Нельзя было это делать»: Боня показала последствия неудачной пластики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-звезду «Дома-2» изуродовал тот же хирург в Дубае, к которому она потом отправила свою маму.

Виктория Боня рассказала в своем блоге в соцсетях про дефекты на лице, оставшиеся у нее после операции по иссечению жировой ткани. 

При этом знаменитость опровергла мнение подписчиков о том, что дефекты появились у нее после пластической операции у «дорогого» врача в США. Она пояснила, что это — последствия работы пластического хирурга в Арабских Эмиратах.

«Это не от операции, которую я делала в Америке. Это от иссечения жировой прослойки, которую я делала в Дубае, и мне ни в коем случае нельзя было это делать! У меня не так много жира, чтобы его иссякать», — написала экс-звезда «Дома-2».

Боня также пожаловалась, что после операции и появления странных «бугров» на коже, ее пытались убедить в том, что это ее собственные «тяжи», хотя у нее никогда не было таких проблем.

Но самое удивительное в этой истории заключается в том, что к тому же доктору в Дубае, который изуродовал ее лицо, знаменитость потом отправила свою маму. На этот раз хирург даже «превзошел» себя: на лице женщины после операции по подтяжке лица остались жуткие уродливые шрамы и ожоги. Более того, врач назначил матери Бони препарат для диабетиков, чтобы та быстрее сбросила лишний вес, но инъекции оказались вредны для эндокринной системы и вызвали негативные последствия.

Ранее 5-tv.ru показал шрамы на лице матери Виктории Бони, оставшиеся после пластической операции.

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