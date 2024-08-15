Изуродовали лицо: Боня показала ужасные шрамы матери после пластики

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

У мамы Виктории Бони возникли шрамы и ожоги после пластической операции

Изуродовали лицо: Боня показала ужасные шрамы матери после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Родительнице знаменитости теперь предстоит вновь перенести хирургическое вмешательство, чтобы исправить работу горе-хирурга.

Лицо мамы телеведущей Виктории Бони изуродовали в Дубае. После неудачной пластической операции на ее кофе остались страшные шрамы и ожоги. Последствия ужасной процедуры экс-звезда шоу «Дом-2» показала в личном блоге.Instagram* / victoriabonya

Хирург в ОАЭ сделал матери звезды в конце 2023 года смас-лифтинг — процедуру по подтяжке лица. Результаты ошарашили всю семью. Исправлять последствия будет пластический хирург в США, к которому раньше сама обращалась Боня.

По словам Бони, помимо ужасных следов на коже лица, появились и другие последствия. Они могут быть связаны с тем, что специалист в ОАЭ порекомендовал ее матери сбросить вес, и назначил препарат для диабетиков, чтобы ускорить процесс.

Боня подчеркнула, что эти инъекции вредны для эндокринной системы. Но она себя успокаивала тем, что доза была небольшой, и все проводилось под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня возмутилась из-за недовольств интернет-пользователей ее внешним видом. В этот раз она молчать не стала и пожелала критикующим ее столкнуться со смертельной болезнью.

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