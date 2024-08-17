Фестиваль патриотической песни «Музыка гордых» пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде идут последние приготовления к патриотическому фестивалю «Музыка гордых». Уже 25 августа туда приедут десятки артистов, чтобы признаться в любви к нашей Родине. Фестиваль станет ведущей площадкой, где начинающие исполнители смогут заявить о себе на всю страну, а такие звезды эстрады, как группа «Любэ», исполнят проверенные временем хиты. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала за кулисами.

Еще есть время отшлифовать звучание. Нижегородская рок-группа «Лампасы» репетирует новую песню «Гордость», премьера состоится 25 августа на первом фестивале современной патриотической песни «Музыка гордых». Для коллектива честь, что такое событие пройдет на их малой родине.

«Патриотические, просто бодрые песни для ребят о том, что мы с ними, мы верим в них. Не казенным, хорошим языком нужно петь, потому что песня объединяет», — отметил вокалист и лидер группы «Лампасы» Игорь Тарасов.

Молодой коллектив выйдет на одну сцену со своими кумирами — группой «Любэ». Организовали фестиваль Фонд Николая Расторгуева и радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Начиналось все с конкурса для молодых исполнителей.

«Меня очень удивляет и вдохновляет наша молодежь. Я не ожидал даже такого порыва, что именно молодые ребята проявляют себя истинными патриотами страны. Надо их продвигать, самых лучших, самых талантливых, чтобы они звучали, чтобы их знали люди», — сказал народный артист РФ Николай Расторгуев.

«Возникла целая плеяда молодых артистов, которые уже готовы выйти на сцену, готовы выйти к публике. Сейчас время возможностей, эти возможности были созданы для этих молодых ребят, которые уже давно существуют, их надо было позвать, указать им, где путь на сцену. И вот, Николай Вячеславович это сделал», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Больше 700 заявок прислали музыкальные коллективы и исполнители со всей страны. Жюри выбрало 21 финалиста. Алена Пак четыре года пишет песни, выступает на камерных концертах и мечтает, чтобы ее услышала вся страна.

«Это новая возможность проявить себя. Номинации как раз на тему тех ценностей, которые мне очень близки, — это Родина, это любовь», — отметила автор — исполнитель песен Алена Пак.

На конкурс девушка из многодетной семьи отправила песню «Белые лебеди».

Искренность в конкурсных работах оценивал солист группы «Джанго» Алексей Поддубный. На фестивале он исполнит самые популярные свои хиты. С февраля 2015 года «Джанго» выступает в Донбассе, сегодня ездит с концертами на передовую. Алексей Поддубный уверен, что патриотическая песня незаслуженно была забыта многие годы.

«Модными стали темы денег… Заработать побольше, стать блогером. Это тоже война, это война с умами. И всегда будут силы, которые захотят у нас что-нибудь забрать. Они преследуют цель ликвидировать такое понятие, как русская душа, поэтому патриотические песни огромнейшее значение имеют», — отметил лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный.

На фестивале прозвучат самые разные музыкальные жанры — от рока до фолка. Татьяну Куртукову, покорившую музыкальные хит-парады и социальные сети с композицией «Матушка Земля», нижегородцы давно звали в город с сольным концертом. На фестивале она тоже поддержит начинающих исполнителей — будут и авторские песни, и народные.

«Важно нести традиционную русскую культуру, в которой и заложен тот самый патриотизм, то есть любовь к своей истории, к своей Родине, к своим корням, уважение к своим предкам. „Маму, Родину, страну не меняют запросто на серебряный на грош, не гуляют радостно“. Это то, о чем я говорю и пою. Нет никаких двойных смыслов», — отметила певица Татьяна Куртукова.

Вместе со звездами на сцене «Музыки гордых» выступят победители конкурса в семи номинациях, их композиции попадут в ротацию радио «Гордость».