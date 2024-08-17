В Подмосковье простились с летчицей Галиной Брок-Бельцовой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 232 0

Она ушла из жизни в возрасте 99 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В подмосковном Щелково состоялась церемония прощания со штурманом 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветераном Великой Отечественной войны Галиной Брок-Бельцовой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

О смерти ветерана стало известно 15 августа. Брок-Бельцова скончалась в возрасте 99 лет, не дожив до 100 всего полгода.

Во время Великой Отечественной войны она совершила 36 боевых вылетов. Легендарный 125-й полк, в котором состояла Брок-Бельцова, немцы называли «ночными ведьмами». 

«Будем помнить всегда. А значит ее полет продолжается», — написали в пресс-службе Союза женщин летных специальностей «Авиатриса» в день смерти советской героини.

Брок-Бельцова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти старейшего ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы из подмосковных Химок Ивана Кривошеева. Дошедший до Праги советский воин ушел из жизни в возрасте 103 лет.

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